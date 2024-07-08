فيلم أهل الكهف يواصل تذيل قائمة الإيرادات في دور العرض

يواصل فيلم أهل الكهف تذيل قائمة الإيرادات في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، وسط قائمة الأفلام التي تنافس في موسم أفلام عيد الأضحى، التي يقدمها عدد كبير من النجوم.

فيلم أهل الكهف يواصل تذيله قائمة الإيرادات

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم أهل الكهف جاء يوم أمس الأحد في المركز الخامس والأخير، إذ حقق إيرادات بلغت نحو 139 ألف جنيه فقط لا غير.

فيلم أهل الكهف يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد النبوى ومحمد ممدوح ومحمد فراج ومصطفى فهمي ومحمود حميدة وصبري فواز وريم مصطفي وبسنت شوقي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ايمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

وينافس فيلم أهل الكهف في دور العرض السينمائية بجانب عدد من الأفلام من بينهم فيلم ولاد رزق 3 الذي يحتل المركز الأول، وفيلم اللعب مع العيال الذي يأتي في المركز الثاني وعصابة الماكس الذي يحتل المركز الثالث، وجوازة توكسيك الذي يحتل المركز الرابع.