فيلم «اللعب مع العيال» لـ محمد إمام يحقق 568 ألف جنيه إيرادات خلال يوم

يواصل فيلم «اللعب مع العيال» للفنان محمد إمام المنافسة القوية في شباك التذاكر منذ انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى.

فيلم «اللعب مع العيال» في المركز الثاني

وقال الموزع السينمائي، محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم اللعب مع العيال يواصل حفاظه على المركز الثاني في شباك التذاكر أمس، محققا إيرادات بلغت 568 ألف جنيه.

أبطال الفيلم

فيلم اللعب مع العيال يشارك فيه عددا كبيرا من الفنانين، بينهم محمد عادل إمام وباسم سمرة ودينا ويزو وبيومي فؤاد وأسماء جلال وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين من تأليف وإخراج شريف عرفة.

منافسة فيلم اللعب مع العيال

وينافس فيلم اللعب مع العيال في شباك التذاكر، بجانب عدد من الأفلام من بينها ولاد رزق 3 للفنان أحمد عز، وعصابة الماكس لأحمد فهمي، وجوازة توكسيك لـ ليلى علوى.