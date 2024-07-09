4 خدمات جديدة من «مصر الرقمية» بشأن «الإسكان».. بينها طلب شقة

تتيح منصة مصر الرقمية خلال وقت قريب، العديد من الخدمات التي تخص الأشخاص الراغبين في استخلاص خدمات تخص وزارة الإسكان الاجتماعي.

4 خدمات جديدة عبر منصة مصر الرقمية تخص الإسكان الاجتماعي

وخلال وقت قريب، سيكون هناك 4 خدمات يُمكن للأشخاص الذين يرغبون في إنهاء خدماتهم التي تتعلق بالإسكان الاجتماعي استخدامها عبر بوابة مصر الرقمية، دون الحاجة للجوء إلى مكان الخدمة نفسه.

خدمات «الإسكان» عبر «مصر الرقمية»

والخدمات التي ستكون متاحة قريبًا على منصة مصر الرقمية وتخص الإسكان الاجتماعي، تشمل التالي:

1- إنشاء طلب دعم لوحدة سكنية.

2- تعديل طلب الدعم.

3- الإستعلام عن بيان مدفوعات.

4- احسب دعمك.

وتعمل منصة مصر الرقمية على توفير العديد من الخدمات للمواطنين حتى لا يتم إهدار الوقت، وذلك أيضًا في ظل التحول الرقمي الذي تسعي الدولة المصرية لتطبيقه في المؤسسات كافة.