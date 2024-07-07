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10 خدمات تقدمها «مصر الرقمية» للمزارعين قريبا.. بينها تراخيص المناحل

كتب:

بسمة عبدالستار
06:14 ص | الأحد 07 يوليو 2024
مصر الرقمية- صورة أرشيفية

مصر الرقمية- صورة أرشيفية

تعمل منصة مصر الرقمية على توفير الخدمات كافة التي يحتاجها المواطنون، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي في كل الجهات الحكومية، توفيرًا على المواطنين ومنعًا لإهدار الوقت والمجهود.

وتتيح منصة مصر الرقمية خلال وقت قريب، عددا من الخدمات التي تهم قطاع كبير من المواطنين وتخص الزراعة، وكيفية استخلاص ما يحتاجونه دون الحاجة للذهاب إلى مكان الخدمة.

خدمات تتيحها المنصة قريبًا

وجاءت الخدمات التي توفرها منصة مصر الرقمية الخاصة بالزراعة كالآتي:

1- استخراج موافقة فنية لمشروع ثروة حيوانية.

2- طلب ترخيص صوب لإنتاج شتلات الخضر.

3- طلب إصدار تراخيص تشغيل مزارع الدواجن ومعامل التفريخ.

تراخيص تشغيل مزارع الإنتاج الحيواني

4- طلب استخراج تراخيص تشغيل مزارع الإنتاج الحيواني.

5- إصدار ترخيص تشغيل مراكز إنتاج الألبان.

6- طلب موافقة إحلال وتجديد مشروع الدواجن.

7- طلب استخراج تراخيص المناحل ومنتجاتها.

8- طلب ترخيص مشتل لإنتاج شتلات الخضر.

9- طلب ترخيص مشتل لإنتاج شتلات الفراولة.

10- طلب ترخيص إنشاء حديقة فاكهة استهلاك شخصى.

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بقلم بسمة عبدالستار