إصدار بطاقات جديدة.. 7 خدمات تقدمها «مصر الرقمية» قريبا تخص «التموين»

تتيح منصة مصر الرقمية، خلال وقت قليل، عددا من الخدمات التي يحتاجها المواطنون للتسهيل عليهم فيما يحتاجونه، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تتوجه إليه الدولة المصرية في الوقت الحالي.

الانتهاء من الخدمات عبر منصة مصر الرقمية

وهناك عدد من الخدمات التي تهم قطاعا كبيرا من المواطنين وتخص التموين، يمكنهم أن يستخلصوها من خلال منصة مصر الرقمية، دون الحاجة للذهاب إلى مكان الخدمة وإهدار وقتهم.

الخدمات التي يتم توفيرها الخاصة بالتموين

وجاءت الخدمات التي توفرها منصة مصر الرقمية الخاصة بالتموين كالآتي:

1- إصدار بطاقة تموين جديدة.

2- إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا.

3- إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط.

4- إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

5- إيقاف نفسي من على بطاقة تموينية.

6- إيقاف بطاقة تموينية.

7- إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.

الخدمات المتاحة حاليًا

كما أن بوابة مصر الرقمية تتيح للمواطنين العديد من الخدمات التي يستفيدون منها والتي من بينها الآتي:

1- إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين.

2- تفعيل بطاقة تموين.

3- نقل من محافظة إلى أخرى.

4- فصل نفسي.

5- ضم أفراد أسرتي.

6- الاستعلام عن صرف.