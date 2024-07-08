وزير الإسكان: المشروعات القومية وراء تزايد أنشطة القطاع العقاري السنوات السابقة

شارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نيابة عن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر الأهرام العقاري الرابع، تحت عنوان «العقار والتحديات الراهنة.. أفكار بناءة لمستقبل أفضل»، بحضور عدد من المسئولين ورجال الأعمال، والمطورين العقاريين، لمناقشة تحديات القطاع العقاري وفرصه الواعدة، والخروج بتوصيات وحلول واقعية تحقق الأهداف التنموية للدولة المصرية.

وأكّد الشربيني، في كلمته التي ألقاها نيابة عن مدبولي، أنَّ مساهمة أنشطة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي تزايدت بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، إذ سجلت 20% من إجمالي الناتج المحلي المصري، كما يعتبر العقار المصري مخزونا للقيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم يُعد الحفاظ على اتزان هذا القطاع هدفاً استراتيجياً لاتزان الاقتصاد.

وعبر الشربيني، عن سعادته بالمشاركة في هذا الجمع السنوي لمؤسسة الأهرام، وهي مشاركته الأولى عقب توليه حقيبة الإسكان، متقدماً بخالص التحية والتقدير للقائمين على تنظيم هذه الفعاليات والتي تضم كبار الشركات والخبراء والمهتمين بالمجال العقاري في مصر، ومتمنياً نجاح المؤتمر، ومساهمته الفاعلة في مواصلة مسيرة التنمية التي بدأتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع وزير الإسكان: «منذ عام 2014، وبتوجيهات السيسي أخذت الدولة المصرية على عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، موضحاً أن مؤسسات الدولة المختلفة تعمل جاهدة على تذليل التحديات الاقتصادية والمالية والتشريعية التي تواجه القطاع العقاري في مصر، والعمل على خلق مناخ جيد للاستثمار».

وأضاف: «محور المؤتمر هذا العام تحت عنوان: العقار.. والتحديات الراهنة.. أفكار بناءة لمستقبل أفضل، هو أحد أهم الموضوعات، والتي تتزامن مع توجيهات الرئيس السيسي بالتفكير في حلول جديدة وبناءة، ولذا أؤكد أهمية فتح نقاش مثمر ينتهي بتوصيات قابلة للتطبيق، وسيتم أخذها بعين الاعتبار».

وأكّد أنَّ ما تمّ تنفيذه منذ عام 2014 وحتى الآن هو نتاج لمجموعة من الأفكار البناءة التي تضمنها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، متابعا أنه بعد 10 سنوات نجني ثمار التنمية وعوائد تلك الأفكار والغايات، مضيفاً أن تنمية الساحل الشمالي الغربي تعد تطبيقا لإحدى الأفكار البناءة، والرؤية التنموية لجذب الاستثمارات الأجنبية بهذا الإقليم الواعد، وخلق فرص عمل، وإنشاء شبكة من المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه من أجل تنمية الساحل الشمالي الغربي، تم البدء في تنفيذ مدينة العلمين الجديدة -إحدى مدن الجيل الرابع- لتكون بداية الحلم للساحل الشمالي الغربي، وبعد اكتمال المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة اليوم وجذب الطلب الحقيقي على الاستثمار السياحي، تأتي مدينة رأس الحكمة لتكون خير دليل على أهمية ما قامت به الدولة من مشروعات خلال الفترة السابقة وجهدها لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفى ختام كلمته، تمنى وزير الإسكان النجاح والتوفيق لمؤتمر الأهرام العقاري الرابع، في تناول ومناقشة الأبعاد المختلفة لصناعة العقار في مصر بما يخدم الاقتصاد القومي في جمهوريتنا الجديدة.

وتمّ تكريم وزير الإسكان من قبل الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والأستاذ ماجد منير رئيس تحرير الأهرام، متمنين له التوفيق في توليه حقيبة الإسكان، كما شارك وزير الإسكان في تسليم الجوائز التقديرية لعدد من الشخصيات العاملة بمجال التطوير العقاري.