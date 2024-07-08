نائب محافظ الغربية يوجه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء

أكد الدكتور محمود عيسي نائب محافظ الغربية، أن هناك تعليمات مشددة من قبل المحافظ اللواء أشرف الجندي، بالنزول إلى الشارع والوقوف على سير العمل على الطبيعة والتعرف على مشاكل المواطنين والعمل على دراستها وحلها بشكل مباشر.

ووجه «عيسى»، خلال جولته في مركز كفر الزيات لتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بتيسير كل إجراءات التصالح للمواطنين المترددين على المركز التكنولوجي.

تفقد المشروعات في كفر الزيات

كما حرص نائب محافظ الغربية على تفقد أعمال التطوير الجارية بكورنيش النيل بكفر الزيات بطول 800م وعرض 12م، وتتضمن أعمال تركيب بلدورات انترلوك وإنشاء مقاعد وبرجولات بهدف جلوس المواطنين وتركيب البلاط الحراري المطعم بالسيراميك، وإنشاء سور وتدبيش جسر النيل حيث يعد كورنيش النيل متنفسا طبيعيا للمواطنين.

رصف شوارع مركز بسيون

وحرص «عيسى» على تفقد أعمال الرصف الجارية بشارع عمر زعفان في مركز بسيون، والذي يعد محَورا بديلا لشارع 23 يوليو بطول 450 مترا.

ووجه بضرورة متابعة إجراءات ترشيد الكهرباء وإغلاق المحلات في المواعيد المحددة الغلق، وتحرير محاضر للمخالفين وكذلك متابعة أعمال رفع القمامة والاشغالات وخطط الرصف الجارية.