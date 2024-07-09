97 عاما من الغموض.. قصة رجل اختفى في عيد ولم يُعثر عليه حتى الآن

تعددت حالات اختفاء الأشخاص في أنحاء العالم، لكن بعضها قد يحمل جانبًا من الغرابة والغموض، كما في حالة اختفاء رجل قبل 98 عامًا بشكل مفاجئ، فما القصة؟

اختفاء غامض قبل 98 عاما

لا يزال اختفاء مارفن كلارك خلال عطلة نهاية الأسبوع وأثناء احتفالات عيد الهالوين يثير الجدل، لوجود اسمه على نظام الأشخاص المفقودين والمجهولين على المستوى الوطني حتى اليوم، ويجري تسجيل عمره الحالي على أنه يبلغ 164 عامًا.

منذ ما يقرب من قرن من الزمان اختفى رجل أمريكي يدعى مارفن كلارك دون سبب واضح في عطلة نهاية الأسبوع خلال العام 1926، وحتى يومنا هذا لم تحل قضيته.

وذكرت التقارير أن «كلارك» اختفى دون سبب واضح في عطلة نهاية الأسبوع عندما كان في طريقه لزيارة ابنته سيندي في بورتلاند في 30 أكتوبر، لكنه لم يصل إلى مكان عملها، إذ يُعرف اختفاؤه بأنه أقدم حالة اختفاء نشطة في الولايات المتحدة.

كان الرجل، البالغ من العمر 69 عامًا، يرتدي بدلة داكنة وسروالًا فضفاضًا في اليوم الذي اختفى فيه، فيما زعم شهود العيان أنهم رصدوه في محطة حافلات في بورتلاند، ومع ذلك، لم يتصل بأي من أفراد عائلته بشأن هذا الأمر، وفقًا لصحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

رسالة غامضة بعد الاختفاء

بعد مرور نحو أسبوع على اختفائه، ورد أن زوجة «كلارك» تلقت بطاقة بريدية من واشنطن، قيل إنها مرسلة منه، ويُعتقد أنه كان في تلك المنطقة بين الثاني والثالث من نوفمبر من العام نفسه.

وكشفت أسرته أنه كان يعاني من الشلل، ولم يتمكن من استخدام ذراعه اليمنى بشكل طبيعي، وكان يتعكز أثناء المشي، إذ يُعتقد في ذلك الوقت أن هذه السمات من شأنها تسهيل العثور عليه.

وعلى الرغم من تلقي الأسرة العديد من البلاغات التي أفادت بوجود جثامين لضحايا تتشابه بياناتها مع بيانات «كلارك»، إلا أنه لم يستدل على وجوده حتى اليوم.