بدء فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مصر للتعدين الأسبوع المقبل

تبدأ فعاليات منتدى مصر للتعدين 2024، في نسخته الثالثة، تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية، يوم الثلاثاء المقبل في الفترة بين 16و17 يوليو الجاري.

ويستضيف المنتدى قادة صناعة التعدين في المنطقة والعالم، وشركات التعدين العالمية، والمستثمرين وشركات الخدمات والموردين الراغبين في زيادة استثماراتهم والاستثمار في مصر والمنطقة.

ويأتي المنتدى لتعزيز جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير قطاع التعدين، والذي شهد تغيرات كبيرة وجوهرية خلال السنوات الماضية، وطرح عدد كبير من المزايدات للبحث والتنقيب عن الذهب.

الثروة المعدنية عنصر جذب مهم للاستثمارات الاجنبية

وقال كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس في تصريحات سابقة، إنه سيكون هناك اهتماما كبيرا بالثروة المعدنية خاصة لجذب العديد من الاستثمارات الجديدة لمصر في هذا القطاع.

وأضاف أنّ التعدين والثروة المعدنية في مصر تعتبر عنصرا مهما جدا للاستثمار والمشاركة في الناتج القومي للدولة.

وسيشارك في المنتدي عدد كبير من الشركات والمؤسسات المعنية بأنشطة التعدين ومؤسسات التمويل والاستشارات والمسئولين الحكوميين والخبراء، وستتضمن فعالياته العديد من الجلسات بمشاركة عدد كبير من المتحدثين والمتابعين ومسئولي الشركات العالمية والمصرية.