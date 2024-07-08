الفنان محمد عزازي: سعيد بتجسيد شخصية عادل إمام في مسرحية «نوستالجيا 80/ 90»

يجسد الممثل محمود عزازي شخصية الزعيم عادل إمام، خلال أحداث عرض الدراما الاستعراضية الغنائية «نوستالجيا 90/80»، والتي يتم عرضها على خشبة مسرح السامر بالعجوزة.

محمود عزازي: سعيد بمشاركتي مع تامر عبدالمنعم

ويقوم «عزازي» بدور الزعيم عادل إمام من خلال ظهوره في فيلم شمس الزناتي، ومسرحية الواد سيد الشغال، وذلك ضمن أحداث مسرحية نوستالجيا 90/80.

وأعرب عزازي عن سعادته الغامرة بمشاركته في أحداث المسرحية وقال: «سعيد بمشاركتي في عمل ضخم مثل مسرحية نوستالجيا 90/80 لثلاثة أسباب، أولها أن هذا العمل هو الثاني لي مع الفنان المبدع تامر عبدالمنعم بعد مسرحية (قاضي البلاچ) التي نجحت نجاحًا كبيرًا، وهو فنان بحق يعرف قيمة الممثل ويقدره.

وأضاف أن السبب الثاني لسعادتي أن مسرحية «نوستالجيا 90/80» تحكي عن حقبة الثمانينات والتسعينات وذكرياتنا مع هذه الفترة، وأنا من المنتمين إليها.

وأوضح: «اكتملت سعادتي حينما علمت من الفنان تامر عبدالمنعم أنني سوف أجسد شخصية الزعيم عادل إمام، وهو الفنان المفضل بالنسبة لي، وكان لدي حلم قديم أتمنى تحقيقه هو تجسيد هذه الشخصية».

عرض نوستالجيا 90/80 فكرته مستوحاه من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينات والتسعينات، سواء الأعمال الدرامية أو الأفلام والأغاني والبرامج التلفزيونية التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن.

عرض نوستالجيا 90/80 بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم، استعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقى وأعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد جابر، مكياچ إسلام عباس، مصمم الازياء رنا عبدالمجيد واضاءة عز حلمي والعرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

من جهة أخرى تقرر عرض الدراما الاستعراضية الغنائية نوستالجيا 90/80 على خشبة مسرح الأنفوشي بالإسكندرية، وذلك يوم 18 من شهر يوليو الجاري ولمدة ثلاثة أيام، كما يستأنف عرضها في المحافظات خلال الإجازة الصيفية.