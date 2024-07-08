أول تعليق من شيماء الشايب بعد قرصنة قناتها على يوتيوب: «مش هسيب حقي»

تعرضت الفنانة شيماء الشايب لقرصنة قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أمس الأول، وتمّ تغيير لسمها، وبعد ساعات نجح المنتج ريتشارد الحاج في إعادة القناة والحفاظ على محتواها الغنائي وأرشيف شيماء كاملًا، بعد 48 ساعة فقط.

تعليق شيماء الشايب على قرصنة قناتها على اليوتيوب

وقالت المطربة شيماء الشايب: «خبر سرقة قناتي كان بمثابة كارثة بالنسبة لي، لأنها تضم قرابة 250 ألف مشترك، نتاج مشوار وسنوات طويلة، ومجهود كبير، أن يسطو قراصنة على أرشيف وتاريخ مطرب أمر مزعج لأقصى درجة، ولم يكتفوا بسرقة القناة ولكن أقدموا على تغيير محتواها، عشت ساعات من القلق والتوتر».

وتابعت الشايب «قناة اليوتيوب مهمة لكل مطرب، لأنّها تعد من أهم طرق الوصول للناس مع مواقع السوشيال ميديا، ويأتي بعد ذلك التليفزيون والراديو، وتعكس شغل المطرب وأغانيه، فكرة السطو عليها أمر صعب وكارثي، أتمنى عدم تكراره، وأقول لمن أقدم على سرقتها (مش هسيب حقي)».

وأوضحت: «الغريب أن تلك الأمر جاء بعد ساعات من تعرض فيلا والدي ووالدتي للسرقة من قبل الخادمة التي كانت تعمل لديهم، قامت بالسطو على مبلغ من المال وبعض المقتنيات المهمة جدًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الشرطة وتحرير محضر بالواقعة».

وأضافت: «أشكر ريتشارد الحاج وفريقة على دعمه في عودة القناة في زمن قياسي، وكان مهم التوقيت وفي حالة التأخر في مثل هذه الحالات يكون من الصعب عودة الحقوق مرة أخرى».

فيما قال ريتشارد الحاج: «حماية المحتوى أمر مهم في ظل ثورة المعلومات والتوزيع الرقمي، من خلال التكويد عبر المنصات المختلفة، ورقابته من خلال سيستم المنصة نفسها، والرقابة الذاتية الدورية، ويتم إدارة القرصنة بشكل محترف».

وتابع: «اليوتيوب أصبح هو أرشيف للمطرب، يضم كافة اغانيه وتاريخه ويعد توثيق لكل أعماله واصداراته».

شيماء الشايب كانت قد انتهت مؤخرًا من تسجيل أغنية وطنية جديدة تحت عنوان «هنعيش ولادك»، تطرح قريبًا عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب والسوشيال ميديا الخاصة بها تكشف عن تفاصيلها قريبًا.