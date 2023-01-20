فاطمة عيد لقناة الحياة: عائلتي رفضت غنائي في البداية.. وبليغ حمدي اتهوس بصوتي

قالت الفنانة فاطمة عيد، إنها كانت تغني منذ أن كان عمرها 6 سنوات، وكانت تحضر أفراح العائلات، فكانوا يطلبونها دائما للغناء، مشيرة إلى أنها الوحيدة التي كانت تغني في منزلها، خاصة وأنها كانت من الريف، والعائلة اعترضت في البداية على غنائها، فقالت لهم إن الغناء ليس جريمة، موضحة أن الملحن الراحل بليغ حمدي أعجب بصوتها كثيرا.

فاطمة عيد: طالما أحببت شيئا فستبدع فيه

وأضافت فاطمة عيد خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامج «بالخط العريض» الذي يذاع على قناة «الحياة»: «أحب الغناء، وطالما أحببت شيئا ستبدع فيه، في إحدى المرات ذهبت لإحياء فرح، وفوجئت أنه لا يوجد فرح، والسبب هو أن أحد الحاضرين، قام بإطلاق النار كتحية، ولكنه أصاب شخصا ومات».

وواصلت: «هناك الكثير ساعدني على احتراف الغناء، بعضهم عندما سمعني قرر أن يساعدني، سواء كان مخرجا أو ملحنا أو مؤلفا، وأصبحوا يقولون لا يوجد لي بديل أو منافس، وجئت إلى القاهرة بعد الزواج، وسمعني بليغ حمدي وسيد مكاوي والموجي، وبليغ حمدي تحديدا عندما سمعني اتهوس، فهو كان يبحث عن صوت يكتشفه ويتبناه فنيا».

تأثرت بأغاني الفلكلور

وتابعت: «في البداية لم أتقاضى أجرا مقابل الغناء، وكان الغناء مجاملة للعائلات، وتأثرت بأغاني الفلكور، فكانت الأهالي تغنيها بينها وبين نفسها، ونحن توارثناها، وكنت أغني لونا مميزا من الغناء، كان لا يوجد منافس لي في تلك الفترة، وكنت أحب أن أسمع أم كلثوم وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ، ولم أفكر يوما أن أغني لهم، كنت أحب اللون الغنائي الذي أغنيه، والناس عرفتني به».