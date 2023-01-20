فاطمة عيد لقناة الحياة: غنيت 800 أغنية.. وأنا وضرتي كنا أصحاب

قالت الفنانة فاطمة عيد إنها غنت حوالي 800 أغنية في مشوارها، وهناك الكثير من الأمور لا تتذكرها في مسيرتها الفنية، وكل الملحنين الذين تعاملت معهم كانوا سعداء بالعمل معها، وهم من شجعوها على دخول معهد الموسيقى والدراسة، كل الملحنين أشادوا بصوتها، وطلبوا منها الالتحاق بالمعهد والدراسة كانت فارقة بالنسبة لها، كاشفة في الوقت ذاته عن علاقتها الطيبة بضرتها المتوفاة.

رُزقت بـ 4 بنات.. واحدة منهن تغني

وأضافت فاطمة عيد خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامج «بالخط العريض» الذي يذاع على قناة «الحياة»: «كنت أحلم بأن يرزقني الله بولد، ولكن الله لا يُعاند، حتى رزقت بأربع بنات، خلفة البنات جميلة، الولاد دلوقتي يرهقون والديهم، وزوجي كان يحب البنات، ولم يقل لي ولا مرة أنه يتمنى ولد، وكان يقول دائما، البنات عندي بالدنيا كلها، شيماء فقط من تغني، وباقي البنات بعيدات عن الوسط الفني».

وقالت: «أنا وضرتي كنا أصحاب، كانت تحبني وأنا كنت أحبها رحمها الله، بل كانت تحبني أكثر مما كنت أحبها، لم أغر منها، أنا من تزوجت زوجها، فكان لا داعي للغيرة».

إذا أخطأت في حق زوجي أقبل رأسه

وردت فاطمة عيد على سؤال «هل زوجك يقدر يتزوج عليكِ؟»، فقالت: «لا يستطيع، ميقدرش، نفضها سيرة بقى أحسن، وأنا اعتدت إذا أخطأت في حقه أذهب إليه وأقبل رأسه، وأنا حما طيبة، لا أغلط أزواج بناتي أبدا، أقف دائما في صفهم، وأقول لهم إذا حدثت مشكلة سامحوا النساء ناقصات عقل ودين».