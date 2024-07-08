ورشة عمل في متحف الحضارة حول «فن الطبخ المستدام»

نظم القسم التعليمي بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ورشة عمل بعنوان «فن الطبخ المستدام»، ضمن برنامج «الشيف المصري الصغير»، أحد برامج الموسم الثاني لفعاليات مبادرة «طبلية مصر».

توعية الأطفال بالنظام الغذائي

وقالت عزة رزق، مسؤولة القسم التعليمي في متحف الحضارة، أن الورشة أقيمت بمناسبة الإحتفال بيوم الطبخ المستدام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعترافًا بأهمية الطبخ والذى يعد إحدى وسائل التعبير الثقافي في العالم، وبهدف توعية الاطفال بالنظام الغذائى المحلى وأهمية تنوعة للحد من سوء التغذية وخفض هدر الغذاء، ودعم الغذاء المستدام وربطه بالمناسبات والأعياد الإجتماعية من خلال طبخ الأكلات المصرية.

فعاليات الورشة

وأضافت «رزق»، أن المشاركين في الورشة تعرفوا على جانبين مهمين خلال الورشة؛ الأول النظري حيث تم التعرف على التنوع الغذائي المصري عبر العصور، والأكلات والأطعمة التقليدية المتوارثة والمرتبطة بعملية تجفيف الطعام والتعرف على أشهر الاكلات التراثية لكل محافظة مصرية، والثاني هو الجانب التطبيقي حيث قام المشاركون بطبخ وتذوق أكلة الويكة والشلول، والتى تعد أهم الأكلات فى صعيد مصر.