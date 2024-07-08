لتجنب الإنفلونزا الصيفية.. نصائح مهمة لتقوية مناعة جسمك

رغم أنّ الإنفلونزا ليست من الأمراض الشائعة في موسم الصيف، لكنّ الإصابة بها ليست أمرًا مستحيلًا، فقد تحدث بسبب انتشار الفيروسات والأوبئة، وليس الطقس البارد كما يحدث في الشتاء، ويمكن أنّ يصاب الجسم ببعض الأمراض التي تصاحبها أعراض تتشابه مع الإنفلونزا، لكن مع اختلاف الأسباب التي تؤدي للإصابة، ويعتبر نقص المناعة أحد أهم الأسباب.

يقول الدكتور فايد عطية، أستاذ علوم الفيروسات الطبية والمناعة، في حديثه لـ«الوطن» إنّ الإنفلوانزا الصيفية «الإنفلوانزا المتحورة» هي عدوى يصاب بها الأشخاص في فصل الصيف، ويمكن اعتبارها نزلة برد، وتحدث بسبب تغير المواسم أو التعرض بكشل كبير للتكييفات، وتنتشر الإنفلونزا بسهولة بين الأشخاص عند السعال أو العطاس، بسبب نقص المناعة، وتشمل أعراضها بداية حادة للحمى والسعال والتهاب الحلق وآلام الجسم والتعب.

روشتة لتقوية المناعة لتجنب الإنفلوانزا الصيفية

ْتجنب الإصابة بالإنفلونزا الصيفية، يتطلب في المقام الأول تقوية المناعة، إذ يقدم «فايد» عدة نصائح لرفع مناعة الجسم، منها:

1- الاعتماد بشكل كبير على العناصر الغذائية التي ترفع المناعة مثل الخضراوات، إذ ينصح بتناول الجزر وكل ما يحتوي على فيتامين C وفيتامين A، لأنهما يساهمان بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي للجسم، وأيضًا تناول الفاكهة والبقوليات مثل العدس والفول، لأنها غنية بالعديد من العناصر المهمة للجسم، ومنحه الحديد لتقوية المناعة.

2- عدم التعرض للضغوط العصبية، لأن هناك علاقة كبيرة بين التعرض للضغوط والقلق وضعف الجهاز المناعي.

3- الالتزام بممارسة التمارين الرياضية غير العنيفة، مثل رياضة المشي، إذ تجنب ارتفاع ضغط الدم والإصابة بالسكر والسمنة.

4- شرب السوائل والمياه في الصيف بكميات كبيرة.

5- يمكن تناول الأمصال، لتجنب نزلات البرد في الشتاء، والإنفلونزا الصيفية في فصل الصيف.

6- النوم والراحة، إذ يجب أنّ يأخذ الجسم كفايته من الراحة، علما بأن مدة النوم الطبيعية لا تقل عن 8 ساعات.

ويشير استشاري المناعة، إلى أنّ هناك بعض الأشخاص الذين لديهم نقص في بعض الفيتامينات والعناصر الموجودة في الجسم مثل الكالسيوم والحديد وفيتامين b وفيتامين 12، إذ يقلل نقص هذه العناصر من كفاءة الجهاز المناعي، لذا يجب تقويتها باتباع العناصر المذكورة، أما إذا كان النقص بشكل كبير جدًا فيجب زيارة الطبيب.