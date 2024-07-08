زعيم أغلبية النواب يكشف تفاصيل جلسة الاستماع لبرنامج الحكومة الجديدة اليوم

قال النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الاغلبية بمجلس النواب، إنه بعد قليل تبدأ وقائع جلسة عامة للبرلمان ذات أهمية، إذ يجرى قراءة كتاب مجلس الوزراء بشأن تكليف الحكومة بالكامل، ثم يتلو رئيس الوزراء بيان تقرير الحكومة لتوضيح البيان الذي يضم أكثر من 800 صفحة حول برنامج الحكومة، ثم يحال إلى لجنة خاصة، والتي تتشكل بالتوازي بين الأغلبية والمعارضة، وتناقش داخل اللجان المتخصصة، مع إعداد بيان كامل يعرض أمام المجلس.

ضبط الأسعار في الأسواق

وأضاف في بيان صحفي على هامش الجلسة أن الشعب المصري والبرلمان لديهم تطلعات لوضع حلول جذرية لضبط الأسعار في الأسواق، مع الحفاظ على الأمن القومي في ظل الصراعات الإقليمية.

الاستجابة لمطالب الشعب

وأوضح أن هناك تعاون بين البرلمان والسلطة التنفيذية للاستجابة لمطالب الشعب المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة أمامها مسئولية ضخمة.