رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

زعيم أغلبية النواب يكشف تفاصيل جلسة الاستماع لبرنامج الحكومة الجديدة اليوم

كتب:

محمد يوسف
02:33 م | الإثنين 08 يوليو 2024
النائب عبد الهادي القصبي

النائب عبد الهادي القصبي

قال النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الاغلبية بمجلس النواب، إنه بعد قليل تبدأ وقائع جلسة عامة للبرلمان ذات أهمية، إذ يجرى قراءة كتاب مجلس الوزراء بشأن تكليف الحكومة بالكامل، ثم يتلو رئيس الوزراء بيان تقرير الحكومة لتوضيح البيان الذي يضم أكثر من 800 صفحة حول برنامج الحكومة، ثم يحال إلى لجنة خاصة، والتي تتشكل بالتوازي بين الأغلبية والمعارضة، وتناقش داخل اللجان المتخصصة، مع إعداد بيان كامل يعرض أمام المجلس.

ضبط الأسعار في الأسواق

وأضاف في بيان صحفي على هامش الجلسة أن الشعب المصري والبرلمان لديهم تطلعات لوضع حلول جذرية لضبط الأسعار في الأسواق، مع الحفاظ على الأمن القومي في ظل الصراعات الإقليمية. 

الاستجابة لمطالب الشعب

وأوضح أن هناك تعاون بين البرلمان والسلطة التنفيذية للاستجابة لمطالب الشعب المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة أمامها مسئولية ضخمة.

اقرأ المزيد:

«خطة النواب»: الحكومة الجديدة كتيبة عبور مصر إلى بر الأمان وتحقيق الاستقرار

أستاذ علوم سياسية: برنامج الحكومة الجديدة يجب أن يتفق مع التكليفات الرئاسية

«مستثمري العاشر من رمضان»: تنوع الخبرات في الحكومة الجديدة يعكس رؤية مصر الاقتصادية

عاجل.. مدبولي يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان اليوم.. ويسلم رئيس «النواب» برنامج الحكومة الجديدة

رئيس «تشريعية النواب»: برنامج الحكومة الجديدة يستلزم موافقة أغلبية البرلمان (حوار)
بقلم محمد يوسف