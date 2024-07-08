«خطة النواب»: الحكومة الجديدة كتيبة عبور مصر إلى بر الأمان وتحقيق الاستقرار

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّ اليوم مهم جدا، حيث يُلقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بيانا أمام مجلس النواب عن خطة الحكومة في الفترة المقبلة، موضحا أنّ الحكومة الجديدة تُعد كتيبة لعبور مصر لبر الأمان، والملف الاقتصادي يحتل قمة أولويات الحكومة إلى جانب عدة ملفات أخرى.

خفض معدلات التضخم والغلاء على رأس الأولويات

وأضاف الفقي لـ«الوطن»، أنّ اللجنة تعمل على الملف الاقتصادي والمالي، وخفض معدلات التضخم والغلاء، وهو على رأس الأولويات، بالتنسيق مع البنك المركزي لتحقيق مستهدفات خفض معدلات التضخم إلى الحدود المقبولة بين 5% و6% بدلاً من النسبة الحالية التي تقترب من 27.5%.

وأعرب عن أمله في أن يتمكن البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة من الوصول إلى تلك النسبة، متمنيا زيادة الجهود في العام المالي الجديد والأعوام المالية المقبلة للتخفيف على المواطنين.

وأكد أهمية تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، من خلال زيادة المعاشات والمرتبات وبرامج تكافل وكرامة، وغيرها من الإجراءات.

وشدد على أنّ الحكومة ستستمر في هذه الجهود من أجل خفض نسب التضخم واستمرار البعد الاجتماعي في الوزارات المعنية، وتعزيز معدلات النمو عبر زيادة الإنتاج والتصدير بالتعاون مع القطاع الخاص.

الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات، خاصة الخضراء منها

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنّ الحكومة يجب أن تعمل على جذب الاستثمارات، خاصة الخضراء منها، وتهيئة مناخ جيد لبيئة الاستثمار من خلال تحديث البنية التشريعية، وهو ما يتم العمل عليه في البرلمان.

وأشار إلى أهمية الاستقرار إلى جانب الاهتمام بالاقتصاد الرقمي والتعليم والصحة، إضافة إلى خفض معدلات الدين العام، معربا عن أمله في أن تتمكن الحكومة الجديدة من تنفيذ الكثير من الإنجازات والعبور بمصر إلى بر الأمان.