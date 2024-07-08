رجل هندي يعض ثعبانا حتى الموت.. ما القصة؟

حوادث وفاة الآلاف حول العالم، بسبب لدغة ثعبان، أمرا مألوفا بشكل كبير، لكن هل سمعت من قبل عن عضة إنسان تتسبب في نفوق ثعبان؟ ربما يبدو الأمر خيالا علميا، لكنه حدث بالفعل خلال الساعات الماضية، فما القصة؟

حادث غير عادي شهدته ولاية بيهار الهندية، بات حديث العالم خلال الساعات الماضية، بعد أن انتقم سانتوش لوهار، العامل في السكك الحديدية، من تعرضه للدغة سامة من ثعبان أثناء نومه.

رجل يقتل ثعبانا بعد عضه 3 مرات

قرر الرجل الهندي رد «العضة» للثعبان، مطبقا العادات والأفكار المحلية، حيث يُعتقد أن هذا الفعل يعمل على تحييد السم.

«المفاجأة كانت في نفوق الثعبان بعد أن عضه سانتوش»، هكذا دفع الثعبان الثمن باهظا بعدما قرر الرجل عضه 3 مرات، وفقا لموقع «oneindia» الذي ألقى الضوء على الواقعة الغريبة التي أثارت حيرة العديد من الناس، والتي وصفها التقرير بأنها أذهلت وسائل الإعلام العالمية، بعدما أوضحت كيف تتعامل الثقافات المختلفة مع المواقف الخطيرة بطريقتها الخاصة.

الرجل الهندي يثير دهشة العالم

رد فعل سانتوش تجاه لدغة الثعبان ليس شائعًا، حيث يطلب معظم الناس المساعدة الطبية على الفور، ومع ذلك، فإن أفعاله تعكس المعتقدات والتقاليد المحلية التي ما تزال تتبعها بعض المجتمعات، بحسب التقرير.

نقل الرجل الهندي إلى المستشفى، قبل أن يخرج بعد تحسن حالته الصحية، لكن قصته أثارت نقاشات حول الممارسات التقليدية مقابل النصائح الطبية الحديثة، إلا أن كثير من الخبراء يحذر من مثل هذه الممارسات، لأنها قد تكون خطيرة.