نرمين الفقي تستغيث من ثعبان في منزلها «فيديو»

استغاثت الفنانة نرمين الفقي، من وجود «ثعبان» في حديقة منزلها، وظهرت خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وهي تستعيذ بالله من وجود الثعبان مع محاولات رجل الأمن للإمساك به.

عثور نرمين الفقي على ثعبان فى منزلها

وعلقت الفنانة نرمين الفقي من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام على الفيديو قائلة: «لا حول ولا قوه إلا بالله.. يوم الخميس قبل العيد مسافرة ربنا ناجي والحمد لله يا رب عدت على خير من حادثة مرعبة، و النهاردة تعبان في بيتي يارب سترك يارب».

آخر أعمال نرمين الفقى

وكان آخرأعمال الفنانة نرمين الفقي مشاركتها فى الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل محارب، والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم حسن الرداد، منة فضالي، سلوى عثمان، محمود ياسين جونيور، وآخرين وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.