انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في 10 بنوك

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تراجعا ملحوظا في 10 بنوك عاملة في القطاع المصرفي المصري، وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي تفاصيل تراجع أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في 10 بنوك، وفقا لآخر تحديث لسعر الريال السعودي عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي في آخر تحديث لأسعار العملات، لتبلغ نسبة التراجع نحو 0.16%، ليسجل نحو 12.75 جنيه للشراء ونحو 12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 12.7 جنيه للشراء، ونحو 12.79 جنيه للبيع، بقيمة تراجع بلغت 0.08% عن آخر تحديث.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وتراجع سعر الريال السعودي في بنك مصر بنسبة 0.16%، ليسجل نحو 12.75 جنيه للشراء، ونحو 12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

تراجع سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بنحو 0.08%، ليسجل نحو 13.76 جنيه للشراء، ونحو 12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 12.78 جنيه للشراء، ونحو 12.81 جنيه للبيع، بنسبة تراجع بلغت نحو 0.16% عن آخر تحديث لسعر الريال في البنك.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري نحو 12.44 جنيه للشراء، ونحو 12.79 جنيه للبيع، بتراجع نحو 0.08%.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي

وتراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي بنحو 0.08% ليسجل نحو 12.76 جنيه للشراء، ونحو 12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطنينحو 12.68 جنيه للشراء، ونحو 12.81 جنيه للبيع بتراجع نحو 0.16%.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك SAIB

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك SAIB إلى نحو 12.57 جنيه للشراءن ونحو 12.79 جنيه للبيع، بتراجع نحو 0.08%.

سعر الريال السعودي في بنك ADCB

وتراجع سعر الريال السعودي في بنك ADCB ليسجل نحو 12.45 جنيه للشراء، ونحو 12.8 جنيه للبيع، بتراجع نحو 0.4%.