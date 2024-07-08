سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 8-7-2024 بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 8-7-2024، حالة من الاستقرار، في مختلف البنوك مع بداية التعاملات الصباحية، إذ بلغ سعره نحو12.76 جنيه للشراء و12.81 جنيه للبيع في بنك مصر، وفق المعلن على المنصات الرسمية العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

ترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في مختلف البنوك المصرية، بحسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم، 12.73 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي cib.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم، 12.84 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.76 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم، 12.77 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 12.78 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.