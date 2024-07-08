10 بنوك تتيح فتح حساب بألف جنيه.. اعرف نسب الفائدة

بـ1000 جنيه.. تعرف على الحد الأدنى لفتح حساب في 10 بنوك

تطرح البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري العديد من حسابات التوفير للعملاء، ومن بين تلك الحسابات التي تتيحها البنوك، 10 حسابات يبدأ الحد الأدنى لفتحها من 1000 جنيه.

حساب أجيال للشباب الإسلامي في بنك المصرف المتحد

يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو ألف جنيه، وتصل نسبة الفائدة إلى نحو 10.75%، بدورية صرف شهرية.

حساب أليكس اليومي في بنك الإسكندرية

يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 1000 جنيه، بينما تصل الفائدة إلى 12.5%، بدورية صرف يومية.

حساب الشمول المالي في المصرف العربي الدولي

يبدأ الحد الأدنى لفتح الحساب من 1000 جنيه، وتصل الفائدة إلى 5%، بدورية صرف شهرية.

حساب الاستثمار التقليدي في المصرف المتحد

يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 1000 جنيه، بفائدة تصل إلى 15.5%، ودورية صرف سنوية.

حساب الشباب في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 1000 جنيه، وتصل الفائدة إلى نحو 5.75%، بدورية صرف شهرية.

حساب التوفير سوبر سيفر بعائد سنوي في ميد بنك MID

يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 1000 جيه، وتصل الفائدة إلى نحو 8.75%، بدورية صرف يومية.

حساب التوفير للقصر في QNB

يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 1000 جنيه، وتصل الفائدة على هذا الحساب إلى نحو 10%، بدورية صرف ربع سنوي.

حساب جاري الصفوة في بنك التعمير والإسكان

يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 1000جنيه، بفائدة تصل إلى 8%، بدورية صرف شهري.

حساب استثماري بعائد شهري في بنك الاستثمار العربي

يبلغ الحد الادنى لفتح الحساب نحو 1000 جنيه، بفائدة تصل إلى نحو 6%، ودورية صرف شهرية.

حساب التوفير في بنك قناة السويس

ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 1000 جنيه، بفائدة تصل إلى نحو 5.5%، وبدورية صرف ربع سنوية.