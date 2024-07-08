«الأسر الأكثر احتياجا أولا».. «حياة كريمة» تغير ملامح المحافظات

رسمت مبادرة «حياة كريمة» ملامح مختلفة للمحافظات، ما بين خدمات صحية وتعليمية وثقافية، وتغيرات جذرية بدايةً من الصرف الصحي حتى الطرق والكباري، ونالت الأسر الاكثر احتياجا النصيب الأكبر من المبادرة الرئاسية، من خلال تجهيز العرائس وتوفير مسكن للمواطنين.

مبادرة حياة كريمة في المحافظات

واستطاعت حياة كريمة في المحافظات أن تساهم في نقل المواطن المصري من العيش في قرى بدائية تفتقر لعدد كبير من الخدمات إلى قرى متكاملة تشبه المدن الكبيرة وتزيد عليها في بعض الخدمات والتي من أهمها الخدمات الصحية العلاجية والاجتماعية التي تنال اهتمام المواطنين بشكل كبير خاصة المصالح الحكومية.

مساعدات إنسانية للأسر الأولى بالرعاية

وأكد محمد سامي منسق حياة كريمة في الدقهلية لـ«الوطن» أن حياة كريمة قدمت مساعدات كبيرة للمواطنين من خلال تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا وتوزيع مواد غذائية، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال تنظيم أكبر ملتقى توظيفي شمل أكثر من 3000 فرصة عمل.

وفي محافظة الإسماعيلية سعت مبادرة حياة كريمة للبحث عن الأسر الأولى بالرعاية، وراحت تقدم لهم المساعدات بشكل مستمر لتغيير نمط حياتهم، وعملت على تقديم مشروعات صغيرة لكسب الرزق أو مساعدات شهرية للحالات غير القادرة.

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل نظمت المبادرة فاعليات تجهيز العرائس من خلال توفير جميع الأجهزة الكهربائية والمنزلية الخاصة بالزواج، مع توفير عدد من الشقق والمسكن الاجتماعي لمجموعة من الشباب لدعمهم في مقتبل العمر.

تطوير القرى والبنية التحتية

وفي محافظة الإسكندرية، أكدت مبادرة حياة كريمة أنها تسعى لتطوير البنية التحتية في شتى المناطق، وآخرها تطوير 9 مناطق بإجمالي 111 ألف مواطن مستفيد، وتنفيذ 75 مشروعا لخدمة المواطنين.

وفي محافظة الأقصر، تستمر مبادرة حياة كريمة في تنفيذ مشروعاتها القومية بعد الانتهاء من 368 مشروعا، وتعمل على 324 مشروعًا آخر، بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 9.9 مليار جنيه، بهدف خدمة أكثر من 600 ألف مواطن وتشمل تحسين البنية التحتية لتوفير دعم شامل للسكان.

دعم التعليم في قرى المنيا

وفي محافظة المنيا قدمت مبادرة «حياة كريمة»، هبة كبيرة للمواطنين من خلال تطوير قطاع التعليم والذي بلغت المصاريف به حتى الآن نحو 3 مليارات جنيه، بعد تنفيذ 524 مدرسة جديدة في قرى كانت محرومة من التعليم، ليصل عددها الإجمالي حاليًا إلى 1997 مدرسة، مقارنةً بـ 1696 مدرسة كانت موجودة في عام 2014.

ولم يقتصر الأمر على المدارس فقط بل نال التعليم العالي جزءا كبيرا من لمسات حياة كريمة، إذ جرى تنفيذ 17 مشروعا في قطاع التعليم العالي بما فيهم:

- مستشفيات متخصصة مثل مستشفيات الكلى والكبد، ومباني الاستقبال والطوارئ بمستشفى المنيا الجامعي

- إنشاء كليات جديدة مثل كلية الحقوق ومبنى كلية دار العلوم.

- زاد عدد الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة حاليًا إلى 36 كلية، مقارنةً بـ 21 كلية في عام 2014.

مشروعات خدمية سعت لراحة المواطنين

وفي محافظة أسوان قدمت مبادرة «حياة كريمة» مشروعات خدمية ومرافق أساسية، وأهمها مشروع الصرف الصحي المتكامل والذي بلغت تكلفته نحو 2 مليار جنيه، ويخدم 13 قرية في مركزي كوم أمبو ونصر النوبة.

دعم المسنين والأيتام والأرامل

في محافظة شمال سيناء، قدمت مبادرة «حياة كريمة» الدعم للمسنين والأرامل والمرأة المعيلة، ونظمت قوافل طبية، لتقديم المساعدات الغذائية، وتوزيع الشنط المدرسية، وتوفير ماكينات خياطة لعدد من النساء، وإعادة تأهيل المنازل البدوية.