الانتهاء من مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في المنوفية بنسبة 97% 

شهدت قرى محافظة المنوفية تغييرًا جذريًا في جميع الخدمات المقدمة للمواطن خلال السنوات الماضية، سواء في إنشاءات البنية التحتية أو رفع الكفاءة ببعضها، مثل المدارس ومراكز صحية ومراكز الشباب وخدمات اجتماعية ومحطات معالجة للمياه وتطوير الكهرباء وتوصيل الإنترنت وتطوير الطرق، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

نسبة الانتهاء من مشروعات مبادرة حياة كريمة

وقالت الدكتورة أمل غنيم منسق عام مبادرة حياة كريمة في المنوفية، إن نسبة الانتهاء من مشروعات مبادرة «حياة كريمة» وصلت إلى 97% داخل قرى محافظة المنوفية خلال المرحلة الأولى، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من كافة الانشاءات التعليمية والصحية والرياضية والاجتماعية وتسليمها باستثناء بعض محطات معالجة المياه وخطوط الانحدار في بعض القرى.

موعد الانتهاء من المرحلة الأولى

وأضافت «غنيم» في تصريحات لـ«الوطن»، على اقتراب موعد الانتهاء من مشروعات مبادرة حياة كريمة بنسبة 100% المرحلة الأولى خلال الفترة المقبلة، حيث تم تطوير 81 قرية في مركزي أشمون والشهداء من كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، وذلك بميزانية بدأت بـ9 ملايين جنيه بواقع 6 ملايين لمركز أشمون و3 ملايين لمركز الشهداء ولكن التكلفة النهائية بلغت مليارات الجنيهات.