كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية، وتوزيع الدرجات ومواصفات الأسئلة «الاختيار من متعدد، والمقالية» ومدة الامتحان، والمقرر أنّ يؤديه الطلاب يوم الأربعاء المقبل.

عدد أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، عدد أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2024 للشعبة الأدبية، كالتالي:-

- العدد الكلي لأسئلة امتحان علم النفس والاجتماع الثانوية العامة: سؤالان مقاليان و44 سؤالًا موضوعيًّا، بإجمالي 46 سؤالًا.

- عدد الأسئلة المقالية لامتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة: سؤالان كل سؤال بدرجتين.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد لامتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة: 32 سؤالًا بدرجة واحدة، و12 سؤالًا بدرجتين.

- الدرجة الكلية لامتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة: 4 درجات للمقالي، و56 درجة للموضوعي بإجمالي 60 درجة.

- مدة امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة: 3 ساعات.

مواصفات امتحان علم النفس

وأكدت وزارة التعليم، أن امتحان علم النفس والاجتماع، سيكون بنفس المواصفات العام الماضي، شكل الأسئلة والدرجات، مؤكدة لا تغيير في مواصفات الامتحان، إذ يتضمن نسبة 70% من الأسئلة للمستويات البسيطة والمتوسطة على أن يكون 30% منها للمستويات العليا.