وكيل لجنة الشؤون العربية بـ«النواب» عن برنامج الحكومة: ترجمة لتكليفات الرئيس

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن بيان الحكومة الذي عرضه الدكتور مصطفي مدبولي على أعضاء مجلس النواب اليوم، جاء ترجمة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق، ويعكس أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، وكذلك مخرجات الحوار الوطني، والتي سيكون المواطن المصري على رأسها وفي القلب منها، سواء من خلال دعم وتعزيز بناء الإنساء المصري، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه في ظل استمرار سياسة الحكومة نحو تنمية البنية التحتية وتطويرها، كذلك توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والتحول من الدعم العيني للنقدي لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

خفض فاتورة الاستيراد

وقال إن برنامج الحكومة يؤكد أن ملف الأسعار والسيطرة على معدلات التضخم على رأس أولوياتها، من أجل تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، فضلا عن دعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة باعتبارها أسلحة الدولة لزيادة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات، فضلا عن خفض فاتورة الاستيراد التي تضغط علي الموازنة العامة بشكل كبير، مشيرا إلى أنه وفقا لبرنامج الحكومة فالحكومة مستمرة في تحسين مستوى المعيشة للفئات المهمشة والأكثر احتياجًا من خلال مبادرات ومشروعات قومية كبرى تستهدف تحسين جودة الخدمات والمرافق الأساسية لتغيير واقع الحياة اليومية للمواطنين.

تنفيذ سياسات الإصلاح السياسي والاقتصادي

وشدد عضو مجلس النواب، على أن بيان الحكومة أيضا أكد علي التزامها بالحفاظ على أمنها القومي في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، واستمرار جهودها من أجل الوصول إلى التهدئة على كل المحاور الإقليمية المشتعلة، وعلي رأسها الحرب في قطاع غزة، والصراع في السودان، فضلا عن استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات الإصلاح السياسي والاقتصادي التي بدأت منذ سنوات

وثمن جهود الحكومة الجديدة لبناء جسور تواصل مع الشارع المصري، وهو الأمر الذي نبهنا إليه مرارا، للمساهمة في تعزيز الثقة بين الطرفين، مطالبا رئيس الحكومة بأن يكون هناك موتمر صحفي دوري لعرض كافة تفاصيل القضايا والملفات المختلفة على الرأي العام لغلق الطريق أمام قوي الشر التي تحاول استغلال غياب المعلومة الدقيقة في نشر الأكاذيب والادعاءات، مشددا على أن مجلس النواب يعمل مع الحكومة بشكل تكاملي من أجل مصلحة المواطن.