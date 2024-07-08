سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 8-7-2024 في البنوك

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 8-7-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات اليومية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر الدينار الكويتي في مختلف البنوك المصرية، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري حوالي 156.90 جنيه للبيع، و156.40 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري حوالي 156.85 جنيه للبيع، و155.69 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجّل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر حوالي 156.85 جنيه للبيع، و155.91 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سجّل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة حوالي 155.48 جنيه للبيع، و156.81 جنيه للشراء.