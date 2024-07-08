وزير الشباب يعلن تكثيف التعاون مع منظمة العالم الإسلامي «إيسيسكو»

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالشباب المشاركين في منتدى الإيسسكو الدولي «من الشباب لأجل الشباب»، الذي جرى عقده خلال الفترة من 24 إلى 28 يونيو 2024 بأذربيجان.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالتعاون بين الوزارة ومنظمة الإيسيسكو، والتنفيذ المميز لفعاليات المنتدى بأذربيجان بمشاركة الوفد الشبابي من الشباب سفراء السلام، مبينًا اطلاعه بمخرجات المنتدى، ومؤكدا تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة في مجالات عمل المنظمة وكذا فعاليات عام شباب الإيسسكو 2024 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

استراتيجية الوزارة منسجمة مع توجه إيسيسكو

وأوضح أن استراتيجية الوزارة تأتي منسجمة مع التوجه الاستراتيجي للإيسسكو الذي يولي اهتماما خاصة بالشباب كما يتضح من عام الإيسسكو للشباب 2023 – 2024، مشيرا إلى أن الوزارة والمنظمة تهتمان بإبراز إبداعات الشباب، وكذا سماع أصوات الشباب حول القضايا ذات الأهمية.

ورش العمل المرتبطة بالتنمية المستدامة

ووجه الدكتور كريم عبد الباري سفير الشباب للسلام لدى الإيسسكو، الشكر لوزير الشباب والرياضة على رعايته للشباب المصري ومبادراتهم وأفكارهم، موضحاً مخرجات مشاركته في المنتدى في الجلسات وفي ورش العمل المرتبطة بالتنمية المستدامة.