كشف بيطري لـ745 حالة من الماشية والطيور في قافلة بكفر الشيخ

شهدت قرية السالمية التابعة لمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، قافلة بيطرية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتعاون بين مديرية الطب البيطري بالمحافظة وكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاجات اللازمة لجميع الحيوانات والطيور بالمجان.

تحصين الطيور والمواشي في كفر الشيخ

وتمكنت القافلة - وفق بيان صادر عن المحافظة - من إجراء الكشف البيطري على 745 حالة من الماشية والطيور، حيث وقع الأطباء بمديرية الطب البيطري وكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، الكشف الطبي وتقديم العلاجات اللازمة لـ450 طائر، و215 حالة باطنة وأمراض معدية، و45 حالة تناسليات، و35 حالة جراحة، وجرى صرف العلاج اللازم بالمجان.

جاء ذلك بإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، وبحضور الدكتور محمود موسى، وكيل الكلية، والدكتور محمد غرابة، مدير إدارة الرعاية بمديرية الطب البيطري، وعدد من الأطباء والمعاونين المشاركين بالقافلة.

تعاون مشترك ضمن مبادرة حياة كريمة

يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر والمثمر بين مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ وكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، وضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».