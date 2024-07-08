«حماية المستهلك»: حملات مكثفة لضبط أسعار السلع بالأسواق

شن جهاز حماية المستهلك، اليوم، حملات مُكبرة للرقابة على الأسواق بمنطقة الوراق، استهدفت حلقات التداول والتوزيع بكبرى مخازن الجملة ونصف الجملة للسلع الغذائية، ومتابعة أسعار السلع الغذائية.

مجموعات عمل لضبط الأسواق

وشكل جهاز حماية المستهلك، مجموعات عمل شملت «مأموري الضبط القضائي»، للمرور والتفتيش على حلقات التداول والتوزيع ومخازن الجملة ونصف الجملة بنطاق القاهرة الكبرى، ورصدت العديد من المخالفات منها «تداول سلع غذائية دون مستندات وفواتير دالة على مصدرها، إضافة إلى عدم الالتزام بالبيع لتاجر التجزئة وفقاً للأسعار المعلنة لدى تاجر الجملة، تخزين منتجات غذائية بالمخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة».

وشددت مجموعات الضبط القضائي على المنشآت التي تم المرور عليها بضرورة توفيق الأوضاع للمخالفات والتوقيع على إقرارات تعهد بضرورة إزالة أسباب المخالفات، على أن يتم المرور والتفتيش مرة أخرى من جانب مأموري الضبط القضائي.

تكثيف الجهود الرقابية على الأسواق

وأكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء واضحة ومحددة بشأن ضبط أسعار السلع، مشيرا إلى أن حملات الجهاز الرقابية والانتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بمختلف محافظات الجمهورية هي مُتابعة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تكثيف الجهود الرقابية لضبط أسعار السلع بالأسواق، وحرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة.

وأشار إلى أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأى عن الرقابة الشعبية والمجتمعية، مُثمنًا الدور المهم لمؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق.