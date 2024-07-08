استقرار مؤشر الدولار عالميا بعد خسارته 1% الأسبوع الماضي

استقر مؤشر الدولار عند 105 نقاط اليوم الاثنين بعد أن خسر ما يقرب من 1% الأسبوع الماضي، متأثرًا ببيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة عززت التوقعات المتشائمة بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت البيانات يوم الجمعة أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام عند 4.1% في يونيو، مما أضاف إلى علامات تباطؤ سوق العمل، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.

مؤشر الدولار عالميا

كما أشارت البيانات السابقة إلى ضعف نشاط الخدمات والتوظيف الخاص في الولايات المتحدة، وترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 76% لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، مع وضع خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في ديسمبر في الحسبان أيضًا.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع، بالإضافة إلى التعليقات الجديدة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لتوجيه توقعات أسعار الفائدة بشكل أكبر.

واحتفظ الدولار بالخسائر الأخيرة مقابل معظم العملات الرئيسية، لكنه اكتسب بعض الأرض مقابل اليورو حيث أشارت نتائج الانتخابات في فرنسا إلى برلمان معلق.

توقعات مؤشر الدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير 1985.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بمقدار 0.0346 أو 0.03% إلى 104.8437 نقطة يوم الاثنين 8 يوليو من 104.8783 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 106.57 بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economicsعلى أن يتداول عند 109.54نقطة في غضون 12 شهرًا.