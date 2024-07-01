انخفاض مؤشر الدولار عالميا للجلسة الثالثة على التوالي.. ما التفاصيل؟

انخفض مؤشر الدولار نحو 105.6 نقطة، اليوم الاثنين، متراجعًا للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرًا بشكل أساسي بقوة اليورو بعد الجولة الأولى من الانتخابات المبكرة في فرنسا، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

مؤشر الدولار عالميا

وتعرض الدولار لضغوط بعد تباطؤ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة في مايو، ما عزز الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيمضي قدمًا في خفض أسعار الفائدة هذا العام، بحسب مزود البيانات الاقتصادية على Trading Economics.

وترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 63% لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، في حين زادت أيضًا احتمالات التحرك في نوفمبر وديسمبر.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير 1985.

انخفض مؤشر DXY بنسبة 0.2769 أو 0.26% إلى 105.5703 نقطة يوم الاثنين 1 يوليو من 105.8472 نقطة في جلسة التداول السابقة.

توقعات مؤشر الدولار

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 106.57 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية على Trading Economics أن يتم تداوله عند 109.54 نقطة خلال 12 شهرًا.