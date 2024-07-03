استقرار مؤشر الدولار عالميا بعد ضغوط في الجلسات الأخيرة بالبورصة

استقر مؤشر الدولار حول 105.7 نقطة يوم الأربعاء بعد أن واجه ضغوطًا في الجلسات الأخيرة للبورصة، حيث واصل المستثمرون تقييم آفاق السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ضوء بيانات الوظائف الأقوى من المتوقع وأحدث تعليقات من رئيس البنك المركزي.

أظهر تقرير سوق العمل الأمريكي الصادر يوم الثلاثاء زيادة الوظائف الشاغرة بمقدار 221000 إلى 8.140 مليون في مايو، متجاوزًا توقعات 7.91 مليون، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.

مؤشر الدولار عالميا

في غضون ذلك، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن البنك المركزي أحرز تقدمًا كبيرًا في التضخم ولكنه يحتاج إلى مزيد من الثقة قبل خفض أسعار الفائدة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى أحدث محاضر لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية والمزيد من بيانات الوظائف يوم الأربعاء، إضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة لمزيد من التوجيه.

واستقر الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية، لكنه ظل عند أعلى مستوياته في 3 سنوات مقابل الين.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير 1985.

توقعات مؤشر الدولار

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بمقدار 0.0455 أو 0.04% إلى 105.6352 يوم الأربعاء 3 يوليو من 105.6807 في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 106.57 بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتداول عند 109.54 نقطة في غضون 12 شهرًا.