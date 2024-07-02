ارتفاع مؤشر الدولار عالميا بعد تراجعه إلى أدنى مستوى

ارتفع مؤشر الدولار عند حوالي 105.9 نقطة يوم الثلاثاءـ بعد أن هبط إلى أدنى مستوى عند 105.43 في الجلسة السابقة، ووجد الدعم من عوائد سندات الخزانة القوية التي أرجعها المحللون إلى زيادة الاقتراض الحكومي في ظل ولاية ثانية محتملة لدونالد ترامب.

واستقر العائد القياسي الأمريكي لمدة 10 سنوات عند حوالي 4.45%، ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته في شهر، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.

مؤشر الدولار عالميا

وتعرض الدولار لضغوط حيث دعم التباطؤ الأكثر حدة من المتوقع في نشاط التصنيع الأمريكي قضية خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويتطلع المتداولون الآن إلى تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من يوم الثلاثاء وأحدث محضر اجتماع السياسة للبنك المركزي يوم الأربعاء، بالإضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة لتوجيه توقعات الأسعار بشكل أكبر.

واستعاد الدولار بعض الخسائر مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي، بينما استمر في التعزيز مقابل الدولار النيوزيلندي واليوان والين.

تراجعت العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها في 38 عامًا حيث لا تزال تجارة الحمل جذابة.

توقعات مؤشر الدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير 1985.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بمقدار 0.1638 أو 0.15% إلى 106.0049 نقطة يوم الثلاثاء 2 يوليو من 105.8411 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 106.57 نقطة بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتداول عند 109.54 نقطة في غضون 12 شهرًا.