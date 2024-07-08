تنسيق دبلوم الصنايع محافظة البحيرة 2024-2025.. «شوف مجموعك هيوديك فين»

تنسيق دبلوم الصنايع محافظة البحيرة 2024-2025 أعلنه يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم عقب اعتماده من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وذلك للطلاب الناجحين في المرحلة الإعدادية بنطاق مدن ومراكز محافظة البحيرة على أن يبدأ تقديم الأوراق خلال الأيام المقبلة.

تنسيق دبلوم الصنايع محافظة البحيرة 2024-2025

وتعرض «الوطن» تنسيق دبلوم الصنايع محافظة البحيرة 2024-2025، خلال السطور التالية، في إطار الخدمات التي تقدمها إلى متابعيها وطبقاً للبيان الصادر عن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة.

- مدرسة كفر الدوار الثانوية الزخرفية العسكرية بنين 180 درجة عام.

- مدرسة أبو حمص الثانوية الصناعية بنات 200 درجة عام 130 درجة مهني.

- مدرسة دمنهور الثانوية الصناعية بنات 245 درجة عام و130 درجة مهني.

- مدرسة الشهيد محمد فوزي الحوفي الميكانيكية العسكرية بنين 200 درجة عام و130 درجة مهني.

- مدرسة الثانوية الفنية بنات بدار المعلمات 195 درجة عام.

- مدرسة دمنهور الثانوية الزخرفية العسكرية بنين 180 درجة عام و130 درجة مهني.

- مدرسة أبو حمص الثانوية الصناعية العسكرية بنين 190 درجة عام و130 درجة مهني.

- مدرسة كفر الدوار الثانوية الصناعية العسكرية بنين 1950 درجة عام و130 درجة مهني.

- مدرسة إدكو الثانوية الصناعية العسكرية بنين 175 درجة عام و135 درجة مهني

- مدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالبيضا 190 درجة عام.

- مدرسة رشيد الثانوية الصناعية العسكرية بنين 175 درجة عام و135 درجة مهني

- مدرسة كفر الدوار الثانوية الصناعية بنات 195 درجة عام و130 درجة مهني.

-مدرسة المحمودية الثانوية الصناعية العسكرية بنين 175 درجة عام 130 درجة مهني.

- مدرسة المعدية الثانوية الفنية للبنات 185 درجة عام و130 درجة مهني.

- مدرسة الشهيد محمد أحمد عرفة الثانوية الفنية بنات 180 درجة عام و130 درجة مهني.

مدارس لطلاب الإعدادية في البحيرة

يشار إلى أن هناك الكثير من المدارس الفنية التي يحق للطلاب الالتحاق بها في جميع الإدارات التعليمية بنطاق محافظة البحيرة وهي: «الفنية الزراعية، الفنية الميكانيكية، المدرسة الفنية للتعليم المزدوج بكفر الدوار، مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور».

وجاءت ضمن هذه المدارس أيضًا: «المدارس الفنية التجارية، المدارس الفنية الميكانيكية نظام خمس سنوات، المدارس الفنية العسكرية، المدارس الفنية الزخرفية».