الرئيس السيسي يمنح نوط الامتياز للاعبين المحققين لميداليات بـ«الألعاب الأفريقية»

نشرت الجريدة الرسمية قرارا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنح نوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى اللاعبين واللاعبات المحققين لميداليات ذهبية بدورة الألعاب الأفريقية «أكرا – غانا 2024».

أسماء اللاعبين الحاصلين على نوط الامتياز من الطبقة الأولى

رفع الأثقال

اللاعب إسلام أبوالوفا معداوي

اللاعب كريم إبراهيم أبوكحلة

اللاعب أحمد سيد عاشور

اللاعبة سارة سمير أحمد

اللاعبة شيماء خالد علي

اللاعبة فاطمة محمود أحمد

اللاعب رجب عبدالحي عبدالله

اللاعب عبدالرحمن محمد عبدالعزيز

اللاعب السيد علي عطية

اللاعبة بسمة رمضان عبدالوهاب

السباحة

اللاعبة فريدة هشام عثمان

اللاعبة نادين محمد عبدالله

اللاعب علي أحمد محمود علي خلف الله

اللاعبة نور ضياء الدين أبوبكر الجندي

الاعب عبدالله أحمد نصر أمين يوسف

اللاعب مروان محمد إسماعيل القماش

اللاعبة لجين عبدالله صلاح زكي حامد

اللاعب إبراهيم شمس الدين محمد

اللاعبة سارة وليد محمود السماني حميدة

اللاعب كريم مجدي محمود إسماعيل محمود