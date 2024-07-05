«السياحة» تشارك في معرض «Top Resa» بفرنسا 17 سبتمبر المقبل

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، أنها بصدد المشاركة في المعرض السياحي الدولي 2024 IFT Top Resa المقام بالعاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر2024.

أهمية المشاركة في المعرض

وأوضحت الهيئة خلال الخطاب الذي أرسلته إلى غرفة المنشآت الفندقية، أن المعرض السياحي الدولي 2024 IFT Top Resa، من أهم وأكبر المعارض السياحية المهنية في السوق الفرنسية، ويشارك به سنويا أكثر من 34 ألف مهني يمثلون أكثر من 700 علامة تجارية و40 دولة.

قيمة مشاركة الفندق في المعرض

وأكدت غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه على كل فنادق الجمهورية، أن قيمة مشاركة الفندق بالجناح المصري في المعرض السياحي الدولي 2024 IFT Top Resa تبلغ 2750 يورو، تسدد بـ«شيك» باسم غرفة المنشآت الفندقية أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدية.

ولفتت غرفة المنشآت الفندقية إلى أنه في حال رغبة أي فندق المشاركة في هذا المعرض، عليه سداد القيمة المطلوبة للاشتراك في موعد أقصاه الاثنين 15 يوليو الجاري، وذلك حتى يتسنى للغرفة الرد على هيئة تنشيط السياحة بأعداد المشتركين، علماً بأن الحجز بأولوية السداد.