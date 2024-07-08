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محافظ القاهرة: المرأة شريك أساسي في البناء والتنمية

كتب:

وائل فايز
04:52 م | الإثنين 08 يوليو 2024
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن المرأة شريك أساسي في البناء ودفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تسعى دائماً لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وقياديًا.

تهنئة محافظ القاهرة

جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة بالدكتورة مها مروان مقرر المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، في مكتبه بديوان عام المحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه المنصب الجديد.

الدولة حريصة على تقلد المرأة المناصب القيادية

وأكد محافظ القاهرة أنه على مدار السنوات العشر الماضية، حرصت القيادة السياسية على تقلد المرأة المصرية العديد من المناصب القيادية، وتم الاستعانة بها في المجالات كافة، وأثبتت نفسها كقيادية تنفيذية.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.