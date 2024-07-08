«الغرف السياحية» تحذر المواطنين من إعلانات رحلات العمرة الوهمية حاليا

قال أحمد وحيد عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه لا توجد أي رحلات عمرة بمصر حاليًا، وذلك نظرًا لعدم صدور الضوابط المصرية المنظمة لموسم العمرة لعام 1446 هجريًا حتى الآن، موضحًا أنّ كل شركات السياحة المصرية لم تعلن تنظيم أية رحلات عمرة خلال الفترة الحالية انتظارا لصدور الضوابط، مشيرًا إلى أنّ ما يتم إعلانه عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن تنظيم رحلات عمرة حاليًا ثعتبر إعلانات وهمية ونصب على المواطنين.

شركات السياحة الوحيدة المصرح لها بتنظيم رحلات العمرة

وحذر «وحيد» في تصريح لـ«الوطن»، المواطنين المصريين من الانسياق وراء إعلانات رحلات العمرة التي يسوقها السماسرة حاليًا كونها لا أساس لها من الصحة، وتعرض المواطنين للنصب وضياع أموالهم، موضحًا أنه وفقًا للقانون فإن تنظيم برامج العمرة مقصور فقط على شركات السياحة المرخصة.

ضوابط العمرة

وأشار عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أنه فور الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، سيجري عقد اجتماعات بين مسؤولي وزارة السياحة وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة لوضع الضوابط المنظمة لموسم العمرة لهذا العام، وعرضها على وزير السياحة والآثار لدراستها وإقرارها تمهيدًا لبدء الرحلات.