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أسعار الخضروات اليوم الاثنين 8-7-2024 في الأسواق

كتب:

أميرة سعد
05:50 م | الإثنين 08 يوليو 2024
الخضروات

الخضروات

شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 8-7-2024، حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة بأخرى، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الخضروات في الأسواق والمحال التجارية، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء. 

أسعار الخضروات بمختلف أنواعها في الأسواق 

سجل متوسط سعر كيلو الطماطم نحو 13.81 جنيه. 

جاء متوسط سعر كيلو البطاطس نحو 22.58 جنيه. 

بلغ متوسط سعر كيلو الليمون البلدي نحو 37 جنيها. 

وصل متوسط سعر كيلو البامية إلى 38.41 جنيه. 

سجل متوسط سعر كيلو الملوخية نحو 12.89 جنيه. 

جاء متوسط سعر كيلو اللفت بنحو 6.61 جنيه. 

بلغ متوسط سعر كيلوز الكوسة بنحو 16.72 جنيه. 

سعر كيلو البصل في الأسواق

وصل متوسط سعر كيلو البصل إلى 11.94 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو البطاطا نحو 13 جنيها. 

جاء متوسط سعر كيلو الجزر الأصفر بنحو 12.46 جنيه. 

بلغ متوسط سعر كيلو السبانخ بنحو 14.1 جنيه.

وصل متوسط سعر كيلو الفلفل الرومي إلى 17.86 جنيه. 

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