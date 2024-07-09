باحثون صينيون يبتكرون مادة تقلل حرارة المنزل 16 درجة.. تخفف من التلوث البيئي

التغيرات المناخية التي تؤثر على العالم أجمع وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق في بعض المناطق، شكلت الدافع لفريق من الباحثين في الصين لابتكار مادة تتميز بالقدرة على تبريد المباني وتقليل انبعاثات الكربون، وخفض درجات الحرارة المحيطة بمقدار 16 درجة في الأيام المشمسة.

الباحثون دمجوا الحمض النووي والجيلاتين في هيكل هوائي يتميز بطبقات منظمة تحول الضوء فوق البنفسجي الممتص إلى ضوء مرئي ليتجاوز انعكاس الشمس بنسبة 100%، مما ينتج عنه تبريد إشعاعي استثنائي، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، ويساعد اعتماد مادة التبريد الإشعاعي القائم على البوليمر الحيوي في التخفيف من التلوث البيئي، وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة «Science».

«الهلام الهوائي» لخفض درجات الحرارة

الباحثون الصينيون أجروا دراسة على المادة الجديدة خلال أيام الطقس الحار وفصل الصيف، وأطلقوا على المادة اسم الهُلام الهوائي، وبحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»، تستخدم بالخطوات التالية:

تعمل على تحويل الضوء فوق البنفسجي إلى ضوء مرئي.

تصل نسبة انعكاس الطاقة الشمسية إلى أكثر من 100%.

تؤدي إلى تبريد المنزل إشعاعيا.

فوائد المادة لتبريد المنازل

وبحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، فإن «الهلام الهوائي» لها العديد من الفوائد:

لها قدرة ملحوظة على تقليل درجات الحرارة المحيطة.

تخفض درجة الحرارة بمقدار 16 درجة مئوية في الأيام المشمسة.

تجعل الشخص لا يشعر بالإشعاع الشمسي الشديد.

تعتمد مادة التبريد الإشعاعي على البوليمر الحيوي.

تساعد في التخفيف من التلوث البيئي.

تتمتع بقابلية كبيرة للإصلاح وإعادة التدوير.

تحتوي على مادة للتحلل البيولوجي.

وبسب «تشاو هاي بوه»، من جامعة سيتشوان، أظهرت نتائج اختبار المادة انخفاضًا كبيرًا في الإنفاق السنوي على الطاقة في تبريد المباني، إضافة إلى إمكانية تحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060.