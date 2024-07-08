احصل على 4500 جنيه شهريا من هذه الشهادة في بنك القاهرة.. اعرف التفاصيل

يوفر بنك القاهرة الحكومي، عددا مختلفا من الشهادات الادخارية بعائد مرتفع، من بينها شهادة ادخار بعائد متغير يصل إلى 27% سنويًا ويصرف شهريا.

بحسب جدول أسعار العائد من بنك القاهرة لشهر يوليو 2024 على الموقع الرسمي للبنك، مدة الشهادة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها بدون حد أقصى.

4500 جنيه شهريا من هذه الشهادة

ويمكن لصاحب المبلغ 200 ألف جنيه، الحصول على عائد 4500 جنيه شهريًا عائد من شهادة الادخار المتغيرة من بنك القاهرة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، والعائد يكون متغير بحسب سعر الإيداع للبنك المركزي المصري.

ويتيح بنك القاهرة إمكانية الاقتراض بنسبة 90% من قيمة الشهادة بشرط ألا يقل سعر العائد عن 2% فوق سعر العائد المعلن خلال منح القرض.

لجنة السياسة النقدية

ويذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وذلك في اجتماعها الثالث على مدار عام 2024 وتحديدًا يوم 23 مايو 2024، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.