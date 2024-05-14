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بعائد 27%يصرف شهريا.. تفاصيل شهادة البريمو من بنك القاهرة

كتب:

منة العشماوي
03:17 م | الثلاثاء 14 مايو 2024
شهادة بنك القاهرة

شهادة بنك القاهرة

يتيح بنك القاهرة الحكومي، شهادة ادخار بالجنيه المصري، يطلق عليها اسم بريمو، بعائد مرتفع يصل إلى 27% سنويًا متغير، والشهادة مدة الـ3 سنوات.

تفاصيل شهادة بريمو من بنك القاهرة

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك القاهرة لشهر مايو 2024، على الموقع الرسمي للبنك، يكون الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها بدون حد أقصى، ودورية صرف العائد شهريًا.

والعائد على شهادة بريمو 27%، وهو متغير أي يحسب سعر العائد على أساس سعر الإيداع من البنك المركزي، في إطار نظام الـcorridor  مخصوما منه هامش قدره 1.00%.

سعر الاسترداد على شهادة بريمو

وبالنسبة للحد الأدنى للاسترداد في بنك القاهرة يكون بعد 6 أشهر من تاريخ شراء الشهادة، وبالنسبة لسعر الاسترداد، بعد 6 أشهر وحتى سنة 9.25%، والسنة الثانية 8.75%، والثالثة 8.25%.

ويتيح بنك القاهرة إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة 90% من القيمة الاسمية على ألا يقل سعر العائد عن 2% فوق سعر العائد المعلن وقت منح القرض.

 

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بقلم منة العشماوي