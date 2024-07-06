الوديعة الدولارية السنوية في البنك الأهلي.. إزاي تكسب 1000 جنيه يوميا؟

يقدم البنك الأهلي المصري للعملاء باقات وبرامج متنوعة من الودائع، وتتنوع دورية صرف العائد على هذه الودائع ما بين السنوي والشهري واليومي، كما تختلف العملة التي يتم شراء الوديعة بها ما بين الجنيه المصري والاسترليني والدولار واليورو والريال السعودي.

وتستعرض لكم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل الوديعة الدولارية السنوية في البنك الأهلي المصري، فضلا عن كيفية الحصول على عائد يصل إلى نحو 1000 جنيه شهريا، بحسب الموقع الرسمي للبنك.

تفاصيل الشهادة الدولارية السنوية في البنك الأهلي المصري

تصل نسبة الفائدة على الشهادة الدولارية السنوية في البنك الأهلي المصري إلى نحو 5.7%، بينما تصل مدة ربط الشهادة إلى نحو 12 شهرا، كما يبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة نحو 1000 دولار ومضاعفاتها، بدورية صرف شهرية.

كيفية الحصول على عائد يومي 1000 جنيه

في حالة قيام العميل بإيداع مبلغ نحو 150 ألف دولار فستبلغ قيمة الفائدة السنوية نحو 5.7%، أي ستبلغ نحو 8.550 دولارا، وبالتالي ستبلغ الفائدة الشهرية نحو 712 جنيه ما يعني أن العائد اليومي يبلغ نحو 23 دولارا وهو ما يعادل نحو 1.163 جنيه.