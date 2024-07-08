حنفي جبالي: أثمن دور الحوار الوطني.. وأشكر الرئيس السيسي على دعمه

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه يثمن دور الحوار الوطني لأنه حوار بين فئات الشعب المختلفة.

عرض مخرجات الحوار الوطني على مجلس النواب

وأضاف «جبالي»، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»: «الرئيس عبدالفتاح السيسي أوضح أن مخرجات الحوار الوطني سوف تعرض على مجلس النواب لإقرار ما يتم منها في ضوء الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب».

وتابع رئيس مجلس النواب: «نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادرته في دعم الحوار الوطني، وهو مستمر ومتواصل، ومخرجاته تأتي إلينا في مجلس النواب لكي نرى وننفذ ونعمل على تطبيق ما يتفق منها مع الدستور واللائحة الداخلية للمجلس والتشريعات القائمة».