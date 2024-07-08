تفاصيل أول اجتماع للجنة الطوارئ النووية والإشعاعية بشكليها الجديد

عقدت اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية بتشكيلها الجديد الصادر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 224 برئاسة الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، اجتماعا اليوم.

خطة قومية للاستعداد لحالات الطوارئ النووية

وأشارت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في بيان إلى أن اللجنة سالفة الذكر تختص بإدارة الاستعداد واتخاذ الإجراءات والأعمال اللازمة لمجابهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية وذلك من خلال وضع خطة قومية شاملة للاستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ النووية والاشعاعية، كما تتولى اللجنة وضع النظم والإجراءات اللازمة للتنسيق بين الغرفة المركزية للطوارئ النووية والإشعاعية التابعة للهيئة والمعنية بتلقي البلاغات عن حالات الطوارئ النووية والإشعاعية وبين غرف الطوارئ الأخرى بسائر قطاعات الدولة.

التنسيق مع الجهات المعنية وفقا لدور كل جهة.

تختص اللجنة بتقديم تقرير لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلس النواب والشيوخ في حالات الحوادث النووية والإشعاعية، وكذلك تتولى الهيئة تنظيم عمليات الإخلاء للسكان في حالات الحوادث النووية والإشعاعية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقا لدور كل جهة.

تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

وقدم رئيس اللجنة، عرضا تفصيليا عن دور الهيئة في ضوء الصلاحيات الممنوحة لها بموجب نصوص قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.