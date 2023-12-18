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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تهنئ الرئيس السيسي بفوزه لفترة رئاسية جديدة

كتب:

سلامة عامر
07:44 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تقدم الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بخالص التهنئة القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد ثقة جموع الشعب المصري بكافة أطيافه وفئاته، والفوز بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، لمدة ست سنوات مستقبلية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة بأقدامٍ ثابتة، ورؤية وطنية واضحة للاحتفاظ بمكانتها أمنيًا واقتصاديًا وعسكريًا.

كما تقدم رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أيضا بالشكر إلى الشعب المصري، قائلا: «إنه ضرب أروع الأمثلة في الوعي والاصطفاف خلف الوطن من أجل الحفاظ على مقدراته وأمنه واستقراره، من خلال زخم المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 لاختيار رئيسه المنتخب».

 

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بقلم سلامة عامر

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