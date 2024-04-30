«الرقابة النووية والإشعاعية» تجتاز المراجعة السنوية لشهادة الأيزو 9001

اجتازت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عملية المراجعة الخارجية السنوية من قِبل الجهة المانحة (Bureau Veritas Egypt)، والتي قامت بتقييم والتأكد من تطبيق نظام إدارة الجودة المتبع بالهيئة بفاعلية وكفاءة ومدى توافقه مع بنود المواصفة العالمية للجودة (نظام إدارة الجودة الأيزو 9001:2015)، وذلك في سبيل تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بإنشاء وتطبيق نظام إدارة متكامل للهيئة عماده التوافق مع المواصفات المصرية والعالمية للإدارة وإصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

فاعلية نظام الجودة

وأشاد المراجعون الخارجيون بمدى فاعلية نظام إدارة الجودة بالهيئة والتطور الحادث به، حيث قاموا بعمل المراجعة على نظام إدارة الجودة للعمليات الرئيسية والداعمة ببعض قطاعات وإدارات الهيئة.

الجدير بالذكر أن الدكتور سامي شعبان رئيس الهيئة، ترأس الاجتماع الختامي مع المراجعين الخارجيين، وأكد أهمية التطوير المستمر لنظام الإدارة المتكامل ونظام الإدارة الإلكتروني بما يضمن تنفيذ الهيئة لدورها الرقابي بكفاءة وفاعلية واستمرارية.

إنشاء نظام إدارة متكامل

كما تجدر الإشارة إلى أن هيئة الرقابة النووية والاشعاعية وضعت استراتيجية عمل لمدة 5 سنوات لتحقيق رؤيتها وتنفيذ دورها بكفاءة وفاعلية، من بين أهدافها إنشاء نظام إدارة متكامل متوافق مع أحدث مواصفات نظم الإدارة والجودة العالمية وإرشادات وإصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالهيئات الرقابية.

وكانت الهيئة حصلت في العام الماضي على شهادة الأيزو (9001:2015).