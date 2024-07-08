«مدبولي»: نركز حاليا على تحقيق وفرة أكبر من السلع.. ونستهدف تعميق الصناعة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تركيز الحكومة على تحقيق مجموعة أكبر من المستهدفات، ووفرة أكبر من السلع، لأنه كلما توفرت السلع تحدث منافسة داخلية لذا تقل الأسعار، وطالما العرض أقل من الطلب ستحدث زيادة في الأسعار.

وأضاف «مدبولي» خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «مواد الإنتاج يفرج عنها بصورة كبيرة، والمهم هو الانتقال لتعميق الصناعة ولا يكون كل اعتمادي على استيراد هذه المواد أو مستلزمات الإنتاج، وهذا جزء من ملف الصناعة الذي سنعمل عليه».

وواصل: «عيننا مع البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية بكيفية خفض التضخم، هذا شيء مهم الفترة المقبلة، آخر شهرين المعدلات بدأت في الانخفاض، لكن علينا الانتباه أنه ما زال أمامنا فترة زمنية كي نستطيع التعافي».

وتابع: «مر علينا عامان شديدا الصعوبة، حدثت بهما تداعيات اقتصادية شديدة للغاية، وكي نستطيع الخروج منها والقول بأننا تعافينا تماما وعدنا إلى وضع الانطلاق، لا بد خلال العام المالي 2024-2025 مع إطار الحوكمة ترشيد الانفاق وتشجيع القطاع الخاص وضبط الأسواق، وسنستطيع مع نهاية 2024-2025 أن نقول إننا تعافينا كليا من التداعيات، أخذا في الاعتبار أنه ما زال موضوع الطاقة والتحديات موجودة ولا بد من حلها أولا بأول».