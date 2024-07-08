مصطفى عمار: مهرجان العلمين نال اهتماما كبيرا.. تشعر وكأنه في دورته الـ20

أكد الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن مهرجان العلمين تحوَّل من مهرجان في دورته الثانية إلى مهرجان تشعر وكأنه في دورته الـ20 بالنظر لحجم النظام والتنظيم والأفكار المطروحة والفعاليات التي تم الإعلان عنها.

تخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين لدعم فلسطين قرار محترم

وأشار «عمار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «دراسة واقتصاد» مع عبدالفتاح مصطفى على «الراديو 9090»، إلى أن مهرجان العلمين خلق حالة اهتمام شديدة وكبيرة من الجمهور بعد الإعلان عن الفعاليات، مؤكدًا أن تخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين لدعم الشعب الفلسطيني هو قرار «محترم» من إدارة المهرجان.

وأشار إلى أنه أيضًا يتم رفع العلم المصري بجوار العلم الفلسطيني تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، منوهًا بأن موقف مصر راسخ من القضية الفلسطينية، والفن أحد الوسائل المهمة لدعم القضية الفلسطينية.